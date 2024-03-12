В ГУР прокоментували прорив добровольцями кордону РФ

"Легіон "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальон" на територїї так званої Російської Федерації діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - сказав він.

Юсов додав, що, ймовірно, зараз мова йде про спільну операцію даних структур на цій території.

"Зрештою, вони громадяни РФ та мають на це повне право", - констатував розвідник.

Прорив добровольцями кордону РФ

12 березня легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Бєлгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками.

З перехоплення, яке опинилося у розпорядженні РБК-Україна, стало відомо, що вони просунулися за кількома напрямками Грайворонського району. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.