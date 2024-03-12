В ГУР прокомментировали прорыв добровольцами границы РФ

"Легион "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", - сказал он.

Юсов добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.

"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", - констатировал разведчик.

Прорыв добровольцами границы РФ

12 марта Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям.

Из перехвата, оказавшегося в распоряжении РБК-Украина, стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. Подробнее - в материале РБК-Украина.