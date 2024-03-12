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В ГУР прокомментировали прорыв добровольцами границы РФ

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ во вторник, 12 марта, действуют автономно. Они, как граждане России, имеют на это полное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

"Легион "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", - сказал он.

Юсов добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.

"В конце концов они граждане РФ и имеют на это полное право", - констатировал разведчик.

Прорыв добровольцами границы РФ

12 марта Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям.

Из перехвата, оказавшегося в распоряжении РБК-Украина, стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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