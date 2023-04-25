ГУР про погрози РФ заморозити "зернову угоду" через атаки на окупований Крим: Це маніпуляція

За його словами, Україна дотримується міжнародних зобов'язань і з огляду на це заява російського оборонного відомства щодо порушення гумкоридору та атаки на цивільну інфраструктуру Криму ніщо інше, як "брехлива маніпуляція з боку держави агресора".

"Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою яка передбачає українські порти та цивільні порти. Коли мова йде про підконтрольну Україні територію. Коли мова йде про останні згадані події в Криму, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання які стосується зернового коридору", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну в тому, що 23 березня та 24 квітня з акваторії порту Одеси нібито було атаковано пункти базування Чорноморського флоту у Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму безекіпажними катерами.

Росіяни заявляють, що розгортання кораблів було здійснено в районі гуманітарного коридору, також задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України.