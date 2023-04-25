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ГУР про погрози РФ заморозити "зернову угоду" через атаки на окупований Крим: Це маніпуляція

Фото: українське зерно (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Заява росіян щодо порушення Україною гумкоридору та атаки на цивільну інфраструктуру Криму є ні чим іншим, як "брехливою маніпуляцією з боку держави агресора".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов "Суспільному".

За його словами, Україна дотримується міжнародних зобов'язань і з огляду на це заява російського оборонного відомства щодо порушення гумкоридору та атаки на цивільну інфраструктуру Криму ніщо інше, як "брехлива маніпуляція з боку держави агресора".

"Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою яка передбачає українські порти та цивільні порти. Коли мова йде про підконтрольну Україні територію. Коли мова йде про останні згадані події в Криму, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання які стосується зернового коридору", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну в тому, що 23 березня та 24 квітня з акваторії порту Одеси нібито було атаковано пункти базування Чорноморського флоту у Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму безекіпажними катерами.

Росіяни заявляють, що розгортання кораблів було здійснено в районі гуманітарного коридору, також задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України.

Нагадємо, нещодавно міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку Росії.

Також ми писали, що 17 квітня Росія заблокувала роботу "зернового коридору". Вона призупинила інспекції суден, які мають вивозити зерно з України.

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