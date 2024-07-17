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У ГУР пояснили слова Буданова про наступ РФ із півночі

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію на північних кордонах країни. За його словами, інформація та обстановка активно змінюються, що вимагає постійних коректив у формах подачі інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Інформація і ситуація активно змінюється. І коли ми говоримо про форму подачі інформації, інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв'ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи", - пояснює Юсов.

За його словами, дане інтерв'ю, в якому керівник ГУР МО Кирило Буданов говорив про загрозу наступу РФ з півночі, записувалося тоді, коли були активні дії на Харківському напрямку і ворог продовжував свою наступальну операцію.

Юсов зауважив, що українські Сили безпеки та оборони зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку.

"Але справді загроза там залишається. Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок", - наголосив представник ГУР.

На питання, чи спостерігається наразі на окремих ділянках північного кордону накопичення сил, яких не було відносно нещодавно, Юсов відповів, що  зараз у ГУР бачать спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

"Звичайно, Сили безпеки й оборони України за цим уважно спостерігають, готуються й проводять активні контрзаходи", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні голова ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України, враховуючи бажання Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян.

Напередодні військові пояснили, чи є загроза наступу окупантів в Україну з Білорусі. Вони також назвали головну помилку українців.

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