В ГУР объяснили слова Буданова о наступлении РФ с севера

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах подачи информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
"Информация и ситуация активно меняется. И когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданием, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то обычно нужно делать определенные поправки и коррективы", - объясняет Юсов.
По его словам, данное интервью, в котором руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорил об угрозе наступления РФ с севера, записывалось тогда, когда были активные действия на Харьковском направлении и враг продолжал свою наступательную операцию.
Юсов отметил, что украинские Силы безопасности и обороны сломали планы врага по Харьковской области и другому северному направлению.
"Но действительно угроза там остается. Враг не будет оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны. Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении", – подчеркнул представитель ГУР.
На вопрос, наблюдается ли на отдельных участках северной границы накопление сил, которых не было относительно недавно, Юсов ответил, что сейчас в ГУР видят попытки враждебных ДРГ и попытки ротации, изменения, пополнения подразделений, понесших значительные потери в живой силе и технике.
"Конечно, Силы безопасности и обороны Украины за этим внимательно наблюдают, готовятся и проводят активные контрмеры", - сказал он.
Напомним, накануне глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления кафиров на севере Украины, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян.
Накануне военные объяснили, есть ли угроза наступления оккупантов в Украину из Беларуси. Они также назвали главную ошибку украинцев.
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