В ГУР объяснили слова Буданова о наступлении РФ с севера

"Информация и ситуация активно меняется. И когда мы говорим о форме подачи информации, интервью уважаемым печатным изданием, которые выходят впоследствии через несколько недель и позже после факта проведения интервью, то обычно нужно делать определенные поправки и коррективы", - объясняет Юсов.

По его словам, данное интервью, в котором руководитель ГУР МО Кирилл Буданов говорил об угрозе наступления РФ с севера, записывалось тогда, когда были активные действия на Харьковском направлении и враг продолжал свою наступательную операцию.

Юсов отметил, что украинские Силы безопасности и обороны сломали планы врага по Харьковской области и другому северному направлению.

"Но действительно угроза там остается. Враг не будет оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны. Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, мы говорим о северном направлении", – подчеркнул представитель ГУР.

На вопрос, наблюдается ли на отдельных участках северной границы накопление сил, которых не было относительно недавно, Юсов ответил, что сейчас в ГУР видят попытки враждебных ДРГ и попытки ротации, изменения, пополнения подразделений, понесших значительные потери в живой силе и технике.

"Конечно, Силы безопасности и обороны Украины за этим внимательно наблюдают, готовятся и проводят активные контрмеры", - сказал он.