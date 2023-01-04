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У ГУР пояснили, чому Росія не використовує "Кинджали" під час обстрілів

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Росіяни не використовують гіперзвукові ракети "Кинджал" у ході обстрілів України, зокрема, через невелику кількість таких снарядів та проблеми з літаками-носіями - МіГ-31.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"По-перше, це новий вид озброєння. Є у них проблема з літаками-носіями - МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі - в одного з них спалахнув двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так вже й багато", - зазначив він.

Також Скібіцький вважає, що якщо окупанти вичерпають запас "Кинджалів", які зараз вони використовують для демонстрації, то їм не буде чим лякати світ.

"Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що у них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу у можливості застосування цієї зброї не лише проти нас, а й проти інших європейських країн”, – пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, Скибацький розповів, що російська промисловість за місяць може виготовляти 50 ракет різних типів. Проте з огляду на інтенсивність атак на Україну, РФ має проблеми з поповненням запасів.

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