У ГУР пояснили, чому Росія не використовує "Кинджали" під час обстрілів

"По-перше, це новий вид озброєння. Є у них проблема з літаками-носіями - МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі - в одного з них спалахнув двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так вже й багато", - зазначив він.

Також Скібіцький вважає, що якщо окупанти вичерпають запас "Кинджалів", які зараз вони використовують для демонстрації, то їм не буде чим лякати світ.

"Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що у них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу у можливості застосування цієї зброї не лише проти нас, а й проти інших європейських країн”, – пояснив представник ГУР.