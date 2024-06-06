У ГУР пояснили, чи справді росіяни зосередили в Україні та на кордоні 550 тисяч солдатів

Як зазначив представник ГУР, інформація про те, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 тисяч солдатів не є новою.

"Вона вже кілька місяців залишається сталою і включає в собі різні підрозділи, у тому числі так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення", - пояснив Юсов.

Варто додати, що днями низка ЗМІ з посиланням на ГУР заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тисяч окупантів.