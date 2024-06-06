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В ГУР объяснили, действительно ли россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 тысяч солдат

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сосредоточила на границе и на оккупированных территориях Украины около 550 тысяч захватчиков. Но речь идет не только о солдатах, но и о ФСБ и других военизированных подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, информация о том, что россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и у границы около 550 тысяч солдат - не новая.

"Она уже несколько месяцев остается постоянной и включает в себя разные подразделения, в том числе так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население", - пояснил Юсов.

Следует добавить, что на днях ряд СМИ со ссылкой на ГУР заявили, что Россия держит возле украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины около 550 тысяч оккупантов.

 

 

Потери российской армии

Напомним, что российское Министерство обороны скрывает потери своих войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Также неизвестны, какие потери российских ЧВК и других военизированных формирований.

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с февраля 2022 года потеряла на войне против Украины 515 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1300 захватчиков.

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