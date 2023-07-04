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ГУР про "повернення" Пригожина: його рано списувати з рахунків

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка вважає, що керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина рано списувати й він ще може доставити проблем Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у росіян "завжди все йде за планом", однак Пригожин діє не за ними.

"Стосовно заяв Пригожина, він же не патріот України, а робить ті речі, які мали б сподобатися зазомбованому рашистському населенню. І показує, що він живий, його рано списувати з рахунків, що нічого не закінчилося і будуть "перемоги на фронті"", - вважає Юсов.

Однак про який саме фронт йде мова Юсов не відповів.

"Ну і можемо думати про певні натяки в дані ситуації. А те, що насправді нічого не закінчено, ми можемо підтримати цю тезу", - підкреслив він.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнера" вперше після бунту записав аудіозвернення, в якому попросив у людей підтримки, а також анонсував нові "перемоги на фронті".

Що цьому передувало

Раніше ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком. Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

"Вагнер" в Білорусі

До столиці Пригожин так і не дійшов, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов з ним на перемовини і вмовив зупинитись. Кремль заявив, що припинить переслідування Пригожина, а сам він та деякі "вагнерівці" "підуть в Білорусь".

Після з'являлась інформація про відвідини Пригожиним Білорусі, також там будуються табори, де можуть розміститись "тисячі вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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