ГУР попереджає про сплановану інформаційну атаку на воєнну розвідку

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, як президент Володимир Зеленський відреагував на перестрілку ГУР і СБУ в Києві.

Окрім того, стало відомо, що про цей інцидент думає колишній глава воєнної розвідки та чинний керівник ОПУ Кирило Буданов.