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ГУР попереджає про сплановану інформаційну атаку на воєнну розвідку

13:33 03.09.2026 Чт
1 хв
Замисел ворога уже відомий
aimg Юлія Капітонова
Фото: ГУР закликає українців довіряти винятково офіційним джерелам інформації (Getty Images)

В Україні розгорнули інформаційну кампанію, головна ціль якої - дискредитація воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО.

З таким попередженням виступило Головне управління розвідки України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ГУР.

Згідно з даними розвідки, до поширення фейковоих меседжів організатори цієї кампанії планують залучати:

  • медіа;
  • блогерів;
  • Telegram-канали із сумнівною репутацією.

Окрім того, вказано, що за поширення дезінформації про українських розвідників планують давати фінансову винагороду.

На цьому тлі ГУР закликало українців довіряти інформації лише з перевірених офіційних джерел.

Ба більше, воєнна розвідка публічно звернулася до представників медіа, журналістів і блогерів.

"Якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані - негайно звертайтеся до правоохоронних органів", - закликали розвідники.

У ГУР також нагадали, що українська Воєнна розвідка та її бойові підрозділи продовжують виконувати бойові й спеціальні завдання, захищаючи Україну та протидіючи російській агресії.

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