ГУР предупреждает о спланированной информационной атаке на военную разведку

Согласно данным разведки, к распространению фейковых месседжей организаторы этой кампании планируют привлечь:

медиа;

блогеров;

Telegram-каналы с сомнительной репутацией.

Кроме того, указано, что за распространение дезинформации об украинских разведчиках планируют давать финансовое вознаграждение.

На этом фоне ГУР призвало украинцев доверять информации только из проверенных официальных источников.

Более того, военная разведка публично обратилась к представителям медиа, журналистам и блогерам.

"Если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные - немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", - призвали разведчики.

В ГУР также напомнили, что украинская военная разведка и ее боевые подразделения продолжают выполнять боевые и специальные задачи, защищая Украину и противодействуя российской агрессии.