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ГУР предупреждает: в сети появились люди, выдающие себя за украинских разведчиков

Новина українською →
Украина, Среда 21 июня 2023 13:19
ГУР предупреждает: в сети появились люди, выдающие себя за украинских разведчиков Фото: ГУР предупреждает о лицах, которые выдают себя за разведчиков (militarist ua)
Автор: Наталья Юрченко

В медиа появились люди, выдающиеся себя разведчиками ГУР Минобороны. Они делают это ради самопиара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

Разведчики зафиксировали случаи появления в информационном пространстве людей, публично представляющих себя якобы сотрудниками украинской военной разведки. На самом деле такие лица не имеют никакого отношения к ГУР.

"Соответствующее поведение используется для самопиара, но в то же время создает серьезные риски для информационной безопасности государства", - говорится в сообщении.

Разведка просит блогеров и представителей медиа тщательнее проверять настоящие регалии лиц, которых приглашают для интервью, комментариев и эфиров. ГУР напоминает, что официальные комментарии предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.

Фейки оккупантов

Россия с самого начала полномасштабного вторжения ведет не только вооруженную агрессию против Украины, но и информационную войну. В частности, оккупанты неоднократно пытались дискредитировать высшее политическое и военное руководство Украины, пытались переложить ответственность за свои преступления.

Так, недавно пропагандисты утверждали, что руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов получил тяжелое ранение и находится в коме, поэтому его якобы эвакуировали в Германию. Позже немецкие СМИ опровергли эту информацию.

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