ГУР показало список личного состава авиабригады, которая с Беларуси вылетала бомбить Украину
Фото: в ГУР рассказали, кто вылетает с Беларуси наносить удары по Украине (wikimedia.org Rulexip)
Главное управление разведки Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, которая вылетала с территории Беларуси для бомбардировок украинских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР МОУ.
"Список личного состава бригады армейской авиации, которая осуществляет боевые вылета из аэродрома РБ "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.
Данные за пятницу, 4 марта:
- полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
- подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
- подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
- майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
- майор Кутиков И.П., командир звена;
- майор Корнев В.В., командир звена;
- майор Михендеев А.А., командир звена;
- майор Исмагилов В.В., командир звена;
- майор Шевяков А.В., командир звена;
- майор Разуваев С.А., командир звена;
- майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
- майор Бадриашвили Т.А., штурман звена, летчик;
- лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
- старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
- лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
- старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
- старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
- старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
- капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
- капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
- капитан Гречаный М.А., старший летчик;
- капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
- майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
- майор Фатеев А.С., старший летчик;
- майор Котляр П.А., старший летчик;
- капитан Таран С.Н., командир вертолета;
- капитан Глухин П.С., командир вертолета;
- капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
- капитан Царицын Б.А., командир вертолета;
- капитан Барышев А.А., командир вертолета;
- капитан Андреев П.А., командир вертолета;
- майор Юфриков А.В., командир вертолета;
- капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
- капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
- майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
- майор Игошин А.В., командир вертолета;
- капитан Кленов П.А., командир вертолета;
- старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
- старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
- лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Бурд Н.П., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
- майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
- майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
- капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
- капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
- старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
- капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
- лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
- подполковник Эсман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
- майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
- майор Жиляев Д. Н., командир звена;
- капитан Хажиев Д. Г., командир вертолета;
- майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
- капитан Бараев В. С., командир вертолета;
- капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
- капитан Власов А. А., командир вертолета;
- старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
- майор Захаров А. В., командир вертолета;
- майор Грович Р. В., командир звена;
- капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
- майор Писарев М. М., старший летчик;
- старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
- майор Зайцев А. С., командир звена;
- капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
- капитан Попов Н. А., старший летчик;
- старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
- майор Маврин Д. Н., командир звена;
- майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
- майор Меркулов А. И., командир вертолета;
- старший лейтенант Мордасов С.С., командир вертолета;
- подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
- капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
- капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
- майор Вотяков А. С., старший летчик;
- лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
- лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
- лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
- лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
- майор Бугай Н. В., штурман звена;
- лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
- капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
- старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
- капитан Лаптев А. В., штурман звена;
- старший лейтенант Сидоренко И. А., штурман-оператор;
- старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
- капитан Хамидуллин Р. Г., штурман-оператор;
- майор Андреев А. А., штурман звена;
- старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;
- капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
- старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
- майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
- старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
- майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
- майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ показали спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда РФ наносит удары по Украине.
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