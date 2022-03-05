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ГУР показало список личного состава авиабригады, которая с Беларуси вылетала бомбить Украину

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 01:01
ГУР показало список личного состава авиабригады, которая с Беларуси вылетала бомбить Украину Фото: в ГУР рассказали, кто вылетает с Беларуси наносить удары по Украине (wikimedia.org Rulexip)
Автор: Владимир Костырин

Главное управление разведки Украины обнародовало список личного состава бригады армейской авиации, которая вылетала с территории Беларуси для бомбардировок украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР МОУ.

"Список личного состава бригады армейской авиации, которая осуществляет боевые вылета из аэродрома РБ "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Данные за пятницу, 4 марта:

  • полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
  • подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
  • подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
  • майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
  • майор Кутиков И.П., командир звена;
  • майор Корнев В.В., командир звена;
  • майор Михендеев А.А., командир звена;
  • майор Исмагилов В.В., командир звена;
  • майор Шевяков А.В., командир звена;
  • майор Разуваев С.А., командир звена;
  • майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
  • майор Бадриашвили Т.А., штурман звена, летчик;
  • лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
  • лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
  • капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
  • капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
  • капитан Гречаный М.А., старший летчик;
  • капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
  • майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
  • майор Фатеев А.С., старший летчик;
  • майор Котляр П.А., старший летчик;
  • капитан Таран С.Н., командир вертолета;
  • капитан Глухин П.С., командир вертолета;
  • капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
  • капитан Царицын Б.А., командир вертолета;
  • капитан Барышев А.А., командир вертолета;
  • капитан Андреев П.А., командир вертолета;
  • майор Юфриков А.В., командир вертолета;
  • капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
  • капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
  • майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
  • майор Игошин А.В., командир вертолета;
  • капитан Кленов П.А., командир вертолета;
  • старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
  • старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
  • лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Бурд Н.П., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
  • майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
  • майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
  • подполковник Эсман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
  • майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
  • майор Жиляев Д. Н., командир звена;
  • капитан Хажиев Д. Г., командир вертолета;
  • майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
  • капитан Бараев В. С., командир вертолета;
  • капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
  • капитан Власов А. А., командир вертолета;
  • старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
  • майор Захаров А. В., командир вертолета;
  • майор Грович Р. В., командир звена;
  • капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
  • майор Писарев М. М., старший летчик;
  • старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
  • майор Зайцев А. С., командир звена;
  • капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
  • капитан Попов Н. А., старший летчик;
  • старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
  • майор Маврин Д. Н., командир звена;
  • майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
  • майор Меркулов А. И., командир вертолета;
  • старший лейтенант Мордасов С.С., командир вертолета;
  • подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
  • капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
  • капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
  • майор Вотяков А. С., старший летчик;
  • лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мырзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
  • лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
  • лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
  • майор Бугай Н. В., штурман звена;
  • лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
  • старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Лаптев А. В., штурман звена;
  • старший лейтенант Сидоренко И. А., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
  • капитан Хамидуллин Р. Г., штурман-оператор;
  • майор Андреев А. А., штурман звена;
  • старший лейтенант Гончаров В. С., штурман-оператор;
  • капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
  • майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
  • майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
  • майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ показали спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда РФ наносит удары по Украине.

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