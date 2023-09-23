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ГУР показало кадри звільнення Кліщіївки (відео)

Фото: ЗСУ звільнили Кліщіївку (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Звільняємо рідну землю!", - наголосили в ГУР.

 

Розвідка показала кадри боїв за звільнення української Кліщіївки.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

18 вересня ексзаступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові. Тоді ж з'явилося відео одного з боїв за Кліщіївку.

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