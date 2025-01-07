У ГУР показали відео знищення російського РЕБ "Поле-21"

Як розповіли у розвідці, спецпризначенці знищили транспорт та засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Мова про сучасний комплекс РЕБ "Поле-21".

"На відео - результативна робота операторів FPV дронів ГУР МО України на донецькому напрямку", - підписали відео у ГУР.

Російський комплекс РЕБ "Поле-21" - це система радіоелектронної боротьби, призначена для глушіння сигналів супутникових навігаційних систем, таких як GPS, Galileo, BeiDou та інших.

Комплекс створено для перешкоджання навігаційним та комунікаційним системам противника на значній території, обмежуючи точність орієнтування військової техніки, безпілотників і ракет із супутниковим наведенням. Завдяки мобільній платформі "Поле-21" може встановлюватися на різних типах транспорту або інтегруватися в системи захисту об’єктів. Комплекс функціонує за принципом створення навколо себе потужної зони радіоперешкод, яка охоплює до 150 км у радіусі.

"Поле-21" здатний блокувати супутникові сигнали одночасно на кількох частотах, що ускладнює роботу навігаційних систем та зменшує точність ударів високоточної зброї. Росія активно застосовує ці комплекси на окупованих територіях для протидії українським безпілотникам і ракетним ударам, а також для захисту власних військових об'єктів від виявлення та наведення високоточної зброї.