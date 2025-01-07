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В ГУР показали видео уничтожения российского РЭБ "Поле-21"

Иллюстративное фото: российский РЭБ "Поле-21" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные FPV-дроном поразили российский РЭБ "Поле-21". Также была нарушена логистика россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Как рассказали в разведке, спецназовцы уничтожили транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов. Речь о современном комплексе РЭБ "Поле-21".

"На видео - результативная работа операторов FPV дронов ГУР МО Украины на донецком направлении", - подписали видео в ГУР.

Российский комплекс РЭБ "Поле-21" - это система радиоэлектронной борьбы, предназначенная для глушения сигналов спутниковых навигационных систем, таких как GPS, Galileo, BeiDou и других.

Комплекс создан для препятствования навигационным и коммуникационным системам противника на значительной территории, ограничивая точность ориентирования военной техники, беспилотников и ракет со спутниковым наведением. Благодаря мобильной платформе "Поле-21" может устанавливаться на различных типах транспорта или интегрироваться в системы защиты объектов. Комплекс функционирует по принципу создания вокруг себя мощной зоны радиопомех, которая охватывает до 150 км в радиусе.

"Поле-21" способен блокировать спутниковые сигналы одновременно на нескольких частотах, что затрудняет работу навигационных систем и уменьшает точность ударов высокоточного оружия. Россия активно применяет эти комплексы на оккупированных территориях для противодействия украинским беспилотникам и ракетным ударам, а также для защиты собственных военных объектов от обнаружения и наведения высокоточного оружия.

Напомним, по состоянию на утро 7 января потери Российской Федерации превысили 800 тысяч единиц живой силы.

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