У ГУР показали відео нальоту FPV-дронів по росіянах у Тьоткіно

Як розповіли у ГУР, операцію у Курській області провела ударно-розвідувальна група "Відьмак" разом з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.

Розвідка з'ясувала місце розташування російських засобів зв'язку, ворожої техніки, а також базування особового складу.

За допомогою атак FPV-дронами - цілі було ліквідовано.

"Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по московитах", - сказано у повідомленні.

Курська операція

З серпня Україна проводить операцію у прикордонних районах Курської області Росії. За цей час там було створено військову комендатуру, взято під контроль близько 100 населених пунктів РФ, а також захоплено у полон сотні російських військових. Деяких з них вдалось вже обміняти на українців.

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін ще у середині серпня доручив російському командуванню повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.