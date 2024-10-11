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У ГУР показали відео нальоту FPV-дронів по росіянах у Тьоткіно

Ілюстративне фото: ГУР провели операцію у Тьоткіно (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка провела успішну операцію в селі Тьоткіно, Курської області Росії. FPV-дронами було знищено засоби зв'язку, транспорт та будівлю з особовим складом ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як розповіли у ГУР, операцію у Курській області провела ударно-розвідувальна група "Відьмак" разом з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.

Розвідка з'ясувала місце розташування російських засобів зв'язку, ворожої техніки, а також базування особового складу.

За допомогою атак FPV-дронами - цілі було ліквідовано.

"Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по московитах", - сказано у повідомленні.

Курська операція

З серпня Україна проводить операцію у прикордонних районах Курської області Росії. За цей час там було створено військову комендатуру, взято під контроль близько 100 населених пунктів РФ, а також захоплено у полон сотні російських військових. Деяких з них вдалось вже обміняти на українців.

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін ще у середині серпня доручив російському командуванню повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.

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