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В ГУР показали видео налета FPV-дронов по россиянам в Теткино

Иллюстративное фото: ГУР провели операцию в Теткино (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка провела успешную операцию в селе Теткино Курской области России. FPV-дроны уничтожили средства связи, транспорт и здание с личным составом врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как рассказали в ГУР, операцию в Курской области провела ударно-разведывательная группа "Ведьмак" вместе с бойцами Госпогранслужбы и ТРО ВСУ.

Разведка выяснила месторасположение российских средств связи, вражеской техники, а также базирование личного состава.

С помощью атак FPV-дронами – цели были ликвидированы.

"Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам", - говорится в сообщении.

Курская операция

С августа Украина проводит операцию в приграничных районах Курской области России. За это время там была создана военная комендатура, взято под контроль около 100 населенных пунктов РФ, а также захвачены в плен сотни российских военных. Некоторых из них уже удалось обменять на украинцев.

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин в середине августа поручил российскому командованию полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако их контрнаступление обернулось крахом.

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