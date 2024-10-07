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В ГУР показали видео, как вывели из строя российский тральщик "Александр Обухов"

Понедельник 07 октября 2024 15:58
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В ГУР показали видео, как вывели из строя российский тральщик "Александр Обухов" Фото: тральщик "Александр Обухов" (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка вывела из строя еще один русский корабль. В этот раз это тральщик балтийского флота "Александр Обухов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

По данным разведки, корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство. Однако он получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода.

"Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - рассказали в ГУР.

Там также отметили, что данный тральщик в июле проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге. Стоит напомнить, что это уже не первый выведенный из строя российский тральник - в апреле 2024-го в результате операции ГУР МО Украины "Рыбалка" был выведен из строя ракетный катер "Серпухов".

Что известно о тральщике "Александр Обухов"

Тральщик "Александр Обухов" является российским базовым противоминным кораблем проекта 12700 класса "Александрит". Он был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года и принадлежит Балтийскому флоту ВМФ России.

Это судно известно своей конструкцией корпуса из монолитного стеклопластика, что делает его менее заметным для мин и повышает долговечность. Длина корабля составляет 61 метр, а водоизмещение – примерно 890 тонн. Его основная задача – выявление и обезвреживание мин на акватории. Для этого Александр Обухов оснащен современным гидроакустическим оборудованием и беспилотными подводными аппаратами.

Корабль был первым в серии, а его разработку и строительство продолжают в рамках программы модернизации российского ВМФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 26 российских кораблей. Также ВСУ удалось уничтожить одну подлодку врага.

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