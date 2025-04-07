У ГУР показали, як знищують російські дрони на фронті (відео)

Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

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