У ГУР показали, як чеченські добровольці допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)

Чеченські добровольці у Бахмуті Донецької області допомагають українським захисникам знищувати російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.
Зазначається, що чеченські добровольці захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який зараз воює у Бахмуті.
Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення керував групою "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія, а потім добровільним підрозділом українського Інтернаціонального легіону.
Хакім 15 жовтня отримав ранг полковника ЗС Чеченської республіки Ічкерія.
Нагадаємо, за даними розвідки, "вагнерівці" почали вербувати на війну в Україну політв'язнів з Чечні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.