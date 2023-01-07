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У ГУР показали, як чеченські добровольці допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)

Фото: чеченські добровольці допомагають ЗСУ знищувати окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чеченські добровольці у Бахмуті Донецької області допомагають українським захисникам знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Зазначається, що чеченські добровольці захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який зараз воює у Бахмуті.

Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення керував групою "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія, а потім добровільним підрозділом українського Інтернаціонального легіону.

Хакім 15 жовтня отримав ранг полковника ЗС Чеченської республіки Ічкерія.

Нагадаємо, за даними розвідки, "вагнерівці" почали вербувати на війну в Україну політв'язнів з Чечні.

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