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В ГУР показали, как чеченские добровольцы помогают уничтожать оккупантов в Бахмуте (видео)

Фото: чеченские добровольцы помогают ВСУ уничтожать оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чеченские добровольцы в Бахмуте Донецкой области помогают украинским защитникам уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Главным управлением разведки Минобороны.

Отмечается, что чеченские добровольцы защищают Украину в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны. Среди добровольцев - герой ичкерийского народа Абдул Хаким, сейчас воюющий в Бахмуте.

Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия, а затем добровольным подразделением украинского Интернационального легиона.

Хаким 15 октября получил ранг полковника ВС Чеченской республики Ичкерия.

Напомним, по данным разведки, "вагнеровцы" начали вербовать на войну в Украину политзаключенных из Чечни.

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