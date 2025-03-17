У ГУР показали ексклюзивні кадри роботи своїх бійців у Запорізькій області

Бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео показано роботу спецпідрозділу ГУР у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.
"Найвища честь - захищати волю української нації, знищувати російську нечисть повсюди у якомога вищих обсягах", - підписано відео.
Зазначається, що на відео показано ексклюзивні кадри вогневої роботи бійців підрозділів активних дій ГУР МО України у Запорізькій області. Зокрема, показано роботу: аеророзвідки, вогонь артилерії й танків, штурмові дії, зачистку, холоднокровні маневри операторів FPV-дронів.
"Ліквідація російських загарбників, ворожої військової техніки, транспорту, обладнання, польових складів триває", - зауважили у ГУР.
Сили оборони постійно виявляють і б'ють по важливих об'єктах росіян на лінії фронту.
Буквально днем раніше, 25 лютого, у Запорізькій області Сили оборони вразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.
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