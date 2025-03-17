В ГУР показали эксклюзивные кадры работы своих бойцов в Запорожской области

Удары по объектам россиян в Запорожской области

Силы обороны постоянно обнаруживают и бьют по важным объектам россиян на линии фронта.

Буквально днем ранее, 25 февраля, в Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.

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