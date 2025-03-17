RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ГУР показали эксклюзивные кадры работы своих бойцов в Запорожской области

Иллюстративное фото: в ГУР показали эксклюзивные кадры работы своих бойцов в Запорожской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бойцы украинской разведки точно проводят операции вдоль всей линии фронта. На этот раз на видео показана работа спецподразделения ГУР в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Высшая честь - защищать свободу украинской нации, уничтожать российскую нечисть повсюду в как можно более высоких объемах", - подписано видео.

Отмечается, что на видео показаны эксклюзивные кадры огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины в Запорожской области. В частности, показана работа: аэроразведки, огонь артиллерии и танков, штурмовые действия, зачистка, хладнокровные маневры операторов FPV-дронов.

"Ликвидация российских захватчиков, вражеской военной техники, транспорта, оборудования, полевых складов продолжается", - отметили в ГУР.

Удары по объектам россиян в Запорожской области

Силы обороны постоянно обнаруживают и бьют по важным объектам россиян на линии фронта.

Буквально днем ранее, 25 февраля, в Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГУРВойна в Украине