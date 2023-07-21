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ГУР про погрози Росії в Чорному морі: новий етап геноцидної війни проти інших країн

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські погрози в Чорному морі стали істерикою міжнародного масштабу на яку світ не може закривати очі.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Що стосується дій самого агресора. Це вже така істерика міжнародного масштабу на яку в принципі не може не реагувати світ. Мова йде не про так звану "СВО", - відзначив Юсов.

За словами представника ГУР, коли російський диктатор Володимир Путін розпочинав війну проти України, ніхто не очікував зриву постачання продовольчої програми ООН, недопостачання зерна в країни Азії та Африки, а також втручання в продовольчу безпеку світу й знищення складів зі збіжжям.

"Тобто це новий етап геноцидної війни і воєнних злочинів вже не лише проти України, а проти цілої низки країн і народів у світі. Звичайно оцінка цим новим злочинним діям, думаю, буде дана не лише в Україні", - додав Юсов.

Росія вийшла зі "зернової угоди"

Після виходу з "зернової угоди" Росія заявила, що вважатиме залученими до війни усі країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів. Зокрема вона пообіцяла топити їх. Українське військове керівництво, зі свого боку, пригрозило аналогічними кроками проти Росії.

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