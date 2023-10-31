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ГУР про погроми в Дагестані: справа рук російських спецслужб

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Антиєврейські погроми в Дагестані, які відбулися минулого тижня, організували спецслужби Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, Росія ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І такі процеси керуються там спецслужбами, "починаючи з чорносотенців (представники радикальних правих організацій) початку 20 століття, якими керувала царська охоронка".

"Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці випадки, які ми бачили, всі ці безчинства та провокації антисемітські та ксенофобські - це справа рук саме російських спецслужб", - додав представник ГУР.

Погроми у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали, куди мали приземлитися ізраїльтяни. Внаслідок погромів постраждали 20 людей.

Після цього представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у "організації погромів".

У МЗС України відкинули такі звинувачення і назвали їх спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Водночас у Держдепі США назвали вкиди росіян абсурдом.

 

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