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ГУР о погромах в Дагестане: дело рук российских спецслужб

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Антиеврейские погромы в российском Дагестане, которые произошли на прошлой неделе, организовали спецслужбы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По словам Юсова, Россия еще с имперских времен остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И такие процессы руководствуются там спецслужбами, "начиная с черносотенцев (представители радикальных правых организаций) начала 20 века, которыми руководила царская охранка". 

"Сегодня ничего не изменилось. Все эти случаи, которые мы видели, все эти бесчинства и провокации антисемитские и ксенофобские – это дело рук именно российских спецслужб", - добавил представитель ГУР. 

Погромы в Дагестане

Напомним, 29 октября толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы, куда должны были приземлиться израильтяне. В результате погромов пострадали 20 человек. 

После этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в "организации погромов". 

В МИД Украины отвергли такие обвинения и назвали их попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. В то же время в Госдепе США назвали вбросы россиян абсурдом.

 

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