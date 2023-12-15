ГУР про плани РФ захопити кілька великих міст до кінця 2026 року: не вистачить сил
Російські окупанти продовжать спроби захоплення нових українських територій у перспективі. При цьому, за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, країні-агресору не вдасться втілити в життя плани взяття контролю над великими містами.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Андрій Черняк.
У військовій розвідці звернули увагу, що противник і до цього мав плани щодо захоплення міст України. Інтервенти намагатимуться окупувати нові, якщо з'явиться така можливість.
"Втім, за нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс - це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові", - розповів він.
Черняк зазначив, що Кремль озвучував свої грандіозні цілі кілька років, при цьому жодної з них не було досягнуто.
В цей час для російського керівництва ситуація патова, оскільки Москва оголосила про "входження" окупованих територій України до складу РФ, хоча де-факто це не так. У спробі чогось досягти росіяни продовжать жертвувати людським ресурсом.
"Так, у Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року. А далі побачимо", - наголосив представник ГУР.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з РБК-Україна погоджується, що хоча якийсь план щодо військової кампанії до кінця 2026 року і може лежати на столі у російського диктатора Володимира Путіна, його реалізація - зовсім інша справа.
Так експерт висловився про представлену раніше доповідь Німецького товариства зовнішньої політики (GDAP) про те, що Росія буде готова до війни з НАТО вже через 6 років. Так, згідно з документом, щорічно РФ може готувати по 280 тисяч солдатів.
"Це все лягає у загальну канву, можливо, німецька розвідка отримала дані про подібні плани. Але це лише плани. У них був план встановлення контролю над Києвом та Україною в 2022 році. Він не був реалізований. Взагалі плани можуть різні, питання в тому, чи вийде їх реалізувати", - зазначив Мусієнко.
Щодо захоплення російськими окупантами таких міст, як Харків, Запоріжжя та Дніпро - що зазначено у матеріалі BILD про середньостроковий російський план на війну з Україною аж до кінця 2026 року - то експерт висловив серйозні сумніви.
Що писав BILD про військовий план РФ до кінця 202-го
Йдеться про публікацію аналітика BILD Юліана Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці, в якому представлено план РФ ведення військової кампанії проти України на кілька років. Відповідно до цього плану:
- до кінця 2024 року окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також вийти на річку Оскол у Харківській області (тобто просунутися по Лимано-Куп'янській осі)
- до кінця 2026 року взяти під контроль великі території на сході, захопивши Запоріжжя, Дніпро та Харків
- на півдні росіяни мають намір утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу
- Усі східні території лівіше за Дніпро росіяни хочуть окупувати протягом 36 місяців
- РФ готова щороку втрачати до 100 тисяч військових під час війни проти України.
Німецьке видання BILD отримало у розпорядженні російський план війни до кінця 2026 року (фото: bild.de)
Раніше представник ГУР Андрій Черняк розповів РБК-Україна, що влада РФ хоче продовжувати війну весь 2024 рік. Для цього вони активно перебудовують економіку.
Також додамо, що військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі виданню оцінив шанси РФ готувати масштабний наступ.
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