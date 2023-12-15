ГУР о планах РФ захватить ряд крупных городов до конца 2026 года: не хватит сил
Российские оккупанты продолжат попытки захвата новых украинских территорий в перспективе. При этом по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, стране-агрессору не удастся воплотить в жизнь планы по взятию контроля над крупными городами.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.
В военной разведке обратили внимание, что у противника и до этого были планы по захвату городов Украины. Интервенты будут пытаться оккупировать новые, если появится такая возможность.
"Впрочем, по нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Людской ресурс - это одно, но для оккупации и содержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные", - рассказал он.
Черняк отметил, что Кремль озвучивал свои грандиозные цели несколько лет, при этом ни одна из них не была достигнута.
В настоящее время для российского руководства ситуация патовая, поскольку Москва объявила о "вхождении" оккупированных территорий Украины в состав РФ, хотя де-факто это не так. В попытке чего-то добиться россияне продолжат жертвовать людским ресурсом.
"Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше увидим", - подчеркнул представитель ГУР.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с РБК-Украина соглашается, что хотя некий план по военной кампании до конца 2026 года и может лежать на столе у российского диктатора Владимира Путина, его реализация - совершенно другое дело.
Так эксперт высказался о представленном ранее докладе Немецкого общества внешней политики (GDAP) о том, что Россия будет готова к войне с НАТО уже через 6 лет. Так, согласно документу, ежегодно РФ может готовить по 280 000 солдат.
"Это все ложится в общую канву, возможно, немецкая разведка получила данные о подобных планах. Но это только планы. У них был план по установлению контроля над Киевом и Украиной в 2022 году. Он не был реализован. Вообще планы могут разные, вопрос в том, получится ли их реализовать", - отметил Мусиенко.
Что касается захвата российскими оккупантами таких городов, как Харьков, Запорожье и Днепр - что указано в материале BILD о среднесрочном российском плане на войну с Украиной вплоть до конца 2026 года - то эксперт высказал серьезные сомнения.
Что писал BILD о военном плане РФ до конца 202-го
Речь идет о публикации аналитика BILD Юлиана Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке, в котором представлен план РФ ведения военной кампании против Украины на несколько лет. Согласно этому плану:
- до конца 2024 года оккупанты хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в Харьковской области (то есть продвинуться по Лимано-Купянской оси)
- до конца 2026 года взять под контроль обширные территории на востоке, захватив Запорожье, Днепр и Харьков
- на юге россияне намерены удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу
- Все восточные территории левее Днепра росисяне хотят оккупировать в течение 36 месяцев
- РФ готова ежегодно терять до 100 тысяч военных в ходе ведения войны против Украины.
Немецкое издание BILD получило в распоряжение российский план войны до конца 2026 года (фото: bild.de)
Ранее представитель ГУР Андрей Черняк рассказал РБК-Украина, что власти РФ хотят продолжать войну весь 2024 год. Для этого они активно перестраивают экономику.
Также добавим, что военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию оценил шансы РФ готовить масштабное наступление.
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