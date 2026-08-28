ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото)

У Головному управлінні розвідки Міноборони України є докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області після успішного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exile Nova та заяву президента України Володимира Зеленського.
Йдеться про Кстовський НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез"), який є одним із чотирьох найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.
Щороку цей завод переробляв близько 17 мільйонів тонн нафти.
За даними воєнної розвідки, на підприємстві зупинилася технологічна установка АВТ-6, яка є критично важливою для процесу переробки.
Наразі навколо вигорілої установки зафіксовано декілька будівельних кранів, за допомогою яких росіяни намагаються провести відновлювальні роботи.
Окрім НПЗ у Кстові, зупинити функціонування вдалося й на кількох інших російських нафтопереробних підприємствах.
Фото: (t.me/exilenova_plus)
Кстовський нафтопереробний завод ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез") є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі в Росії.
Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.
За обсягами переробки підприємство посідає орієнтовно 4-те місце в РФ.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Це підприємство вважається одним із найбільших НПЗ у Росії.
Також ми писали, що українські безпілотники систематично атакують критичні об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ.
Внаслідок цих ударів на кількох російських заводах було зупинено роботу установок первинної переробки нафти, що спричинило масштабні збої у виробництві пального.