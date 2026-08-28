ГУР підтвердило зупинку НПЗ-гіганта у Нижньогородській області (фото)

Наслідки ураження НПЗ у Кстові

Йдеться про Кстовський НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез"), який є одним із чотирьох найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

Щороку цей завод переробляв близько 17 мільйонів тонн нафти.

За даними воєнної розвідки, на підприємстві зупинилася технологічна установка АВТ-6, яка є критично важливою для процесу переробки.

Наразі навколо вигорілої установки зафіксовано декілька будівельних кранів, за допомогою яких росіяни намагаються провести відновлювальні роботи.

Окрім НПЗ у Кстові, зупинити функціонування вдалося й на кількох інших російських нафтопереробних підприємствах.

Фото: (t.me/exilenova_plus)

Що відомо про Кстовський НПЗ

Кстовський нафтопереробний завод ("ЛУКОЙЛ-Нижньогороднафтооргсинтез") є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі в Росії.

Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

За обсягами переробки підприємство посідає орієнтовно 4-те місце в РФ.