RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото)

15:50 28.08.2026 Пт
2 мин
Удар пришелся по самому уязвимому месту предприятия
aimg Сергей Козачук
Фото: НПЗ в Кстове остановил работу (росСМИ)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области после успешного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exile Nova и заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия поражения НПЗ в Кстове

Речь идет о Кстовском НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез"), который является одним из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

Ежегодно завод перерабатывал около 17 миллионов тонн нефти.

По данным военной разведки, на предприятии остановилась технологическая установка АВТ-6, которая критически важна для процесса переработки.

В настоящее время вокруг выгоревшей установки зафиксировано несколько строительных кранов, с помощью которых россияне пытаются провести восстановительные работы.

Кроме НПЗ в Кстове остановить функционирование удалось и на нескольких других российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Фото: (t.me/exilenova_plus)

Что известно о Кстовском НПЗ

Кстовский нефтеперерабатывающий завод ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез") является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли в России.

Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

По объемам переработки предприятие занимает ориентировочно 4 место в РФ.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Это предприятие считается одним из крупнейших НПЗ в России.

Также писали, что украинские беспилотники систематически атакуют критические объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

В результате этих ударов на нескольких российских заводах была остановлена работа установок первичной переработки нефти, что повлекло за собой масштабные сбои в производстве горючего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗВойна в УкраинеАтака дроновГУРВладимир Зеленский