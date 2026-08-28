ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото)

Последствия поражения НПЗ в Кстове

Речь идет о Кстовском НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез"), который является одним из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

Ежегодно завод перерабатывал около 17 миллионов тонн нефти.

По данным военной разведки, на предприятии остановилась технологическая установка АВТ-6, которая критически важна для процесса переработки.

В настоящее время вокруг выгоревшей установки зафиксировано несколько строительных кранов, с помощью которых россияне пытаются провести восстановительные работы.

Кроме НПЗ в Кстове остановить функционирование удалось и на нескольких других российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Фото: (t.me/exilenova_plus)

Что известно о Кстовском НПЗ

Кстовский нефтеперерабатывающий завод ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез") является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли в России.

Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

По объемам переработки предприятие занимает ориентировочно 4 место в РФ.