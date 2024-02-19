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ГУР подтвердило гибель пилота РФ, похитившего Ми-8 для Украины

Понедельник 19 февраля 2024 17:58
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ГУР подтвердило гибель пилота РФ, похитившего Ми-8 для Украины Фото: российский летчик Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал Юсов.

Однако Юсов не уточнил информацию о причинах смерти пилота.

Напомним, сегодня в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело украинца.

Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов. Однако возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет, а найденному погибшему – 33 года.

Спецоперация "Синица"

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.

Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Похищенный вертолет передали украинским защитникам.

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