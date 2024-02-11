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ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на фронті: перехоплення розмови

Фото: ГУР підтвердило використання росіянами Starlink на фронті (armyinform-com-ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головне управлення розвідки Міноборони підтверджує, що російські війська використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink. Опубліковане перехоплення розмови росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони у Facebook.

"Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

 

Окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади РФ діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки (Бахмутський напрямок).

Що цьому передувало

Американське видання Defense One нещодавно повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink на фронті в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Інше джерело зазначило, що росіяни все більше використовують Starlink на передовій.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна підтвердив, що випадки використання військами РФ Starlink були зафіксовані. За його словами, це починає набирати системного характеру.

 

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Головне управління розвідкиStarlinkГУРВійна Росії проти України