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ГУР підтвердило великі втрати техніки окупантів під Авдіївкою. Що кажуть розвідники

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти втратили під Авдіївкою понад 60 одиниць техніки. Проте ці цифри можуть бути більшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів", - сказав Юсов.

Представник ГУР назвав намагання росіян "взяти" Авдіївку "політичним завданням". За його словами, окупанти для виконання політичної мети готові піти на великі втрати як серед військ, так і серед техніки.

Що цьому передувало

Нещодавно аналітики DeepState показали супутникові знімки, на яких помітно багато одиниць знищеної російської техніки у районі села Красногорівки під Авдіївкою.

Аналітики нарахували щонайменше 63 одиниці техніки ворога, яка була знищена українськими військовими.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Крім того, після відносного затишшя окупанти від вчора знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

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