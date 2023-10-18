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Окупанти втратили понад 60 одиниць техніки на півночі від Авдіївки, - DeepState

Середа 18 жовтня 2023 17:08
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Окупанти втратили понад 60 одиниць техніки на півночі від Авдіївки, - DeepState Ілюстративне фото: окупанти втратили понад 60 одиниць техніки на півночі від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти під час спроб штурмів у районі Авдіївки втратили понад 60 одиниць військової техніки. Її помітили на супутникових знімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState в Telegram.

Творці інтерактивної карти війни проаналізували зміни на супутникових знімках у районі села Красногорівка Донецької області. Вони помітили щонайменше 63 одиниці знищеної техніки окупантів.

Окупанти втратили понад 60 одиниць техніки на півночі від Авдіївки, - DeepState Фото: знищена техніка РФ біля Авдіївки (натисніть, щоб збільшити)

Це, як зазначили у DeepState, показник провальної спроби росіян використати тактику броньованих куркулів. При цьому втрати росіян у живій силі оцінити ще складно, лише на цій ділянці кількість ліквідованих ворожих солдатів вимірюється сотнями.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти розпочали спроби наступу в районі Авдіївки. Вони задіяли для штурмів тисячі солдатів та десятки одиниць військової техніки.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, такий наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Більш детально про актуальну ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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