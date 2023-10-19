ГУР подтвердило большие потери техники оккупантов под Авдеевкой. Что говорят разведчики

"Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", - сказал Юсов.

Представитель ГУР назвал попытки россиян "взять" Авдеевку "политической задачей". По его словам, оккупанты для выполнения политической цели готовы пойти на большие потери как среди войск, так и среди техники.

Что этому предшествовало

Недавно аналитики DeepState показали спутниковые снимки, на которых заметно множество единиц уничтоженной российской техники в районе села Красногоровка под Авдеевкой.

Аналитики насчитали не менее 63 единиц техники врага, которая была уничтожена украинскими военными.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Кроме того, после относительного затишья оккупанты со вчерашнего дня вновь усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.