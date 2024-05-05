ГУР підтвердило, що у Бердянську ліквідували організатора катівні

Вибух у Бердянську

Сьогодні, 5 травня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У мережі повідомляли, що у Бердянську підірвали автомобіль колаборанта, внаслідок чого зрадник помер.

Додамо, що Бердянськ був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загарбники перетворюють місто на свою військову базу, оскільки там знаходиться порт. Крім того, Москва хоче сполучити Бердянськ залізницею з іншими окупованими містами.

Бердянськ і Мелітополь є двома найбільшими містами у Запорізькій області, які захопили росіяни. Проте там все частіше лунають вибухи.

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