ГУР подтвердило, что в Бердянске ликвидировали организатора пыточной

Взрыв в Бердянске

Сегодня, 5 мая, во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В сети сообщали, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего изменник скончался.

Добавим, что Бердянск был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения РФ. Захватчики превращают город в свою военную базу, поскольку там находится порт. Кроме того, Москва хочет соединить Бердянск железной дорогой с другими оккупированными городами.

Бердянск и Мелитополь - два крупнейших города в Запорожской области, которые захватили россияне. Однако там все чаще раздаются взрывы.

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