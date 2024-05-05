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ГУР подтвердило, что в Бердянске ликвидировали организатора пыточной

Фото: в Бердянске ликвидировали организатора пыточной (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка подтвердила, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был ликвидирован предатель - организатор пыточной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, 5 мая около 9:40 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga. Он принадлежал Ананьевскому Евгению Александровичу.

ГУР отмечает, что Ананьевский - коллаборант, один из организаторов пыточной на территории Бердянской исправительной колонии №77. Там он занимал оккупационную должность.

"В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован", - говорится в сообщении Главного управления разведки.

 

 

Взрыв в Бердянске

Сегодня, 5 мая, во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В сети сообщали, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего изменник скончался.

Добавим, что Бердянск был оккупирован россиянами в начале полномасштабного вторжения РФ. Захватчики превращают город в свою военную базу, поскольку там находится порт. Кроме того, Москва хочет соединить Бердянск железной дорогой с другими оккупированными городами.

Бердянск и Мелитополь - два крупнейших города в Запорожской области, которые захватили россияне. Однако там все чаще раздаются взрывы.

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