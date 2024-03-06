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ГУР підтвердило ліквідацію організаторки "виборів" у Бердянську

Архівне фото: ГУР підтвердило ліквідацію організаторки "виборів" у Бердянську (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Самойленко Світлану, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про Самойленко

Після окупації міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами та отримала місце в російській окупаційній "адміністрації".

Так званий "військовий комендант" Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів". Чоловік і повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

Причетність Самойленко до "виборів"

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.

У рамках підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед росіянами. Вона займалася залякуванням і тероризуванням жителів Бердянська, змушувала їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

6 березня 2024 року Самойленко Світлану Володимирівну ліквідували в Бердянську.

Що передувало

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.

Пізніше в Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.

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