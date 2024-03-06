ГУР подтвердило ликвидацию организаторши "выборов" в Бердянске

Что известно о Самойленко

После оккупации города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами и получила место в российской оккупационной "администрации".

Так называемый "военный комендант" Бердянска полковник ВС РФ Артем Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов". Муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

Причастность Самойленко к "выборам"

По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по статье о коллаборационной деятельности.

В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед россиянами. Она занималась запугиванием и терроризированием жителей Бердянска, заставляла их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

6 марта 2024 года Самойленко Светлану Владимировну ликвидировали в Бердянске

Что предшествовало

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел взрыв. Взорвали одну из организаторов "выборов" РФ.

Позже в Бердянской городской военной администрации показали видео последствий подрыва коллаборантки во временно оккупированном городе.