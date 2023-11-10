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В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео

Фото: в ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

В Головному управління розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ. Бійці оприлюднили моменти удару по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ГУР МО.

Деталі спецоперації

Як підтвердили розвідники, йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна").

За даними ГУР, на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Зазначено, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі.

 

Що відомо про ці катери

Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Втім, як зазначили українські розвідники, тепер і ця ідея росіян зруйнована.

Нічні вибухи в Криму 10 листопада

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що в селищі Чорноморське було зафіксовано кілька "прильотів". Мовляв, був удар по казармі.

Також гучно було в окупованій Феодосії. У мережі припускали, що дрони вдарили по нафтобазі.  При цьому Міноборони РФ заявило, що над Кримом цієї ночі російські війська знищили два безпілотники.

Однак згодом в коментарі РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що в селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, а втрати в особовому складу росіян уточнюються.

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