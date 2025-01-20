ГУР перехопило скарги окупантів на відправку у "м’ясні" штурми (відео)

У перехопленні чути розмову двох окупантів. Один з яких розпитує де перебуває інший. З його слів стає зрозуміло, що росіян пішов у "самоволку". На це перший починає йому погрожувати тим, що їх викриє командування та відправить у "м'ясний штурм".

"Ви, бл..дь, докатаєтеся, бл..дь, Дімоне. Ти просто не розумієш. Приймуть, нах..й, і командир просто, нах..й, скаже - нах..й, у штурм! Буде весело, так", - каже росіянин.

Варто нагадати, що "м'ясні штурми" - досить популярні у російській армії. Таким чином окупанти намагаються прорватись на позиції ЗСУ, не шкодуючи свого життя.