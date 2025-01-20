ГУР перехопило скарги окупантів на відправку у "м’ясні" штурми (відео)

Російські військові скаржаться на своє командування, яке відправляє їх у "м'ясні" штурми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
У перехопленні чути розмову двох окупантів. Один з яких розпитує де перебуває інший. З його слів стає зрозуміло, що росіян пішов у "самоволку". На це перший починає йому погрожувати тим, що їх викриє командування та відправить у "м'ясний штурм".
"Ви, бл..дь, докатаєтеся, бл..дь, Дімоне. Ти просто не розумієш. Приймуть, нах..й, і командир просто, нах..й, скаже - нах..й, у штурм! Буде весело, так", - каже росіянин.
Варто нагадати, що "м'ясні штурми" - досить популярні у російській армії. Таким чином окупанти намагаються прорватись на позиції ЗСУ, не шкодуючи свого життя.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 42 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.
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