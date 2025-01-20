Росіяни втратили за добу близько 1700 солдатів і 3 системи ППО, - Генштаб

За добу з 19 на 20 січня, армія російського агресора втратила на фронті 1690 солдатів, 19 артилерійських систем і 153 безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними ISW, Сили оборони повернули контроль над втраченими позиціями біля Часів Яру і Торецька. Однак росіяни тиснуть і просуваються відразу на багатьох напрямках.

Ввечері 19 січня терористи вдарили керованою авіабомбою по селищу Золочів біля Харкова. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Впродовж ночі Україну знову атакували ударні безпілотники "Шахед". Ближче до ранку сили ППО ліквідували усі ворожі цілі.

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