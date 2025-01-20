ГУР перехватило жалобы оккупантов на отправку в "мясные" штурмы (видео)

В перехвате слышен разговор двух оккупантов. Один из которых расспрашивает где находится другой. С его слов становится понятно, что россиянин ушел в "самоволку". На это первый начинает ему угрожать тем, что их разоблачит командование и отправит в "мясной штурм".

"Вы, бл..дь, докатаетесь, бл..дь, Димон. Ты просто не понимаешь. Примут, нах..й, и командир просто, нах..й, скажет - нах..й, в штурм! Будет весело, да", - говорит россиянин.

Стоит напомнить, что "мясные штурмы" - достаточно популярны в российской армии. Таким образом оккупанты пытаются прорваться на позиции ВСУ, не жалея своей жизни.