ГУР перехопило розмову щодо передислокації росіян та їх скарги щодо атак дронами

У перехопленні росіяни скаржаться на постійні удари по їх позиціях дронами-камікадзе, які застосовують ЗСУ. За їх словами, навіть з авто не можна вийти не боячись прильоту безпілотника.

Окрім того, окупанти діляться інформацією щодо можливої передислокації. Один з росіян каже, що знаходиться біля Грайворону (Росія) і що туди невдовзі буде переміщено більшу кількість військ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Росія активізувала наступальні операції по всій лінії фронту. Таким чином окупанти пощипують слабкі місця у ЗСУ та аналізують де можна спробувати прорватись.

Як розповів головком Олександр Сирський, наразі головна задача ЗСУ - стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

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