RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР перехватило разговор о передислокации россиян и их жалобы об атак дронами

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне готовят вероятную передислокацию войск противника на границе Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В перехвате россияне жалуются на постоянные удары по их позициям дронами-камикадзе, применяемыми ВСУ. По их словам, даже из авто нельзя выйти, не боясь прилета беспилотника.

Кроме того, оккупанты делятся информацией о возможной передислокации. Один из россиян говорит, что находится возле Грайворона (Россия) и что вскоре туда будет перемещено большее количество войск.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Россия активизировала наступательные операции по всей фронтовой линии. Таким образом, оккупанты пощипывают слабые места в ВСУ и анализируют, где можно попытаться прорваться.

Как рассказал главком Александр Сырский, главная задача ВСУ - сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине