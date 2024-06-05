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ГУР перехопило розмову щодо передислокації росіян та їх скарги щодо атак дронами

Середа 05 червня 2024 19:26
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ГУР перехопило розмову щодо передислокації росіян та їх скарги щодо атак дронами Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни готують ймовірну передислокацію військ противника на прикордонні Сумської та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У перехопленні росіяни скаржаться на постійні удари по їх позиціях дронами-камікадзе, які застосовують ЗСУ. За їх словами, навіть з авто не можна вийти не боячись прильоту безпілотника.

Окрім того, окупанти діляться інформацією щодо можливої передислокації. Один з росіян каже, що знаходиться біля Грайворону (Росія) і що туди невдовзі буде переміщено більшу кількість військ.

ГУР перехопило розмову щодо передислокації росіян та їх скарги щодо атак дронами

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Росія активізувала наступальні операції по всій лінії фронту. Таким чином окупанти пощипують слабкі місця у ЗСУ та аналізують де можна спробувати прорватись.

Як розповів головком Олександр Сирський, наразі головна задача ЗСУ - стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

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