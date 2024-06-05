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ГУР перехватило разговор о передислокации россиян и их жалобы об атак дронами

Среда 05 июня 2024 19:26
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ГУР перехватило разговор о передислокации россиян и их жалобы об атак дронами Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне готовят вероятную передислокацию войск противника на границе Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В перехвате россияне жалуются на постоянные удары по их позициям дронами-камикадзе, применяемыми ВСУ. По их словам, даже из авто нельзя выйти, не боясь прилета беспилотника.

Кроме того, оккупанты делятся информацией о возможной передислокации. Один из россиян говорит, что находится возле Грайворона (Россия) и что вскоре туда будет перемещено большее количество войск.

ГУР перехватило разговор о передислокации россиян и их жалобы об атак дронами

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Россия активизировала наступательные операции по всей фронтовой линии. Таким образом, оккупанты пощипывают слабые места в ВСУ и анализируют, где можно попытаться прорваться.

Как рассказал главком Александр Сырский, главная задача ВСУ - сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

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