ГУР перехопило розмову: командир РФ наказав стріляти по своїх (відео)
Українські розвідники перехопили чергову розмову окупантів. В ній командир армії РФ наказує стріляти по своїх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.
"55-ку на**й, застрелити, наказ комбата стріляти їх", - наказує у розмові знервований командир.
У ГУР поінформували, що рішення про "обнулення" своїх було ухвалено через непослух та невиконання наказів.
"Тому що через них розбирають наші точки. Скажи, щоб на**й ці п***раси йшли", - додав у розмові росіянин.
В кінці публікації в українській розвідці наголосили, що за кожен здійснений проти народу України воєнний злочин - буде справедлива відплата.
Інші перехоплення ГУР
Нагадаємо, наприкінці січня українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни скаржилися на своє командування. Зокрема, через те, що їх відправляють у "м'ясні" штурми.
Також ми писали, що трохи більше двох тижнів тому Сили оборони України завдали ракетного удару по місцю базування російських військ у Брянській області. Про наслідки атаки свідчила перехоплена розмова.
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