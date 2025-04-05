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ГУР перехопило розмову: командир РФ наказав стріляти по своїх (відео)

Субота 05 квітня 2025 22:19
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ГУР перехопило розмову: командир РФ наказав стріляти по своїх (відео) Фото: рішення про "обнулення" своїх ухвалено через непослух та невиконання наказів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські розвідники перехопили чергову розмову окупантів. В ній командир армії РФ наказує стріляти по своїх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

"55-ку на**й, застрелити, наказ комбата стріляти їх", - наказує у розмові знервований командир.

У ГУР поінформували, що рішення про "обнулення" своїх було ухвалено через непослух та невиконання наказів.

"Тому що через них розбирають наші точки. Скажи, щоб на**й ці п***раси йшли", - додав у розмові росіянин.

В кінці публікації в українській розвідці наголосили, що за кожен здійснений проти народу України воєнний злочин - буде справедлива відплата.

Інші перехоплення ГУР

Нагадаємо, наприкінці січня українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни скаржилися на своє командування. Зокрема, через те, що їх відправляють у "м'ясні" штурми.

Також ми писали, що трохи більше двох тижнів тому Сили оборони України завдали ракетного удару по місцю базування російських військ у Брянській області. Про наслідки атаки свідчила перехоплена розмова.

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