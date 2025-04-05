ГУР перехватило разговор: командир РФ приказал стрелять по своим (видео)
Украинские разведчики перехватили очередной разговор оккупантов. В нем командир армии РФ приказывает стрелять по своим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.
"55-ку на**й, застрелить, приказ комбата стрелять их", - приказывает в разговоре нервный командир.
В ГУР проинформировали, что решение об "обнулении" своих было принято из-за непослушания и невыполнения приказов.
"Потому что из-за них разбирают наши точки. Скажи, чтоб на**й эти п***расы уходили", - добавил в разговоре россиянин.
В конце публикации в украинской разведке отметили, что за каждое совершенное против народа Украины военное преступление - будет справедливое возмездие.
Другие перехваты ГУР
Напомним, в конце января украинские разведка перехватила разговор, в котором россияне жаловались на свое командование. В частности, по причине того, что их отправляют в "мясные" штурмы.
Также мы писали, что чуть больше двух недель назад Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по месту базирования российских войск в Брянской области. О последствиях атаки свидетельствовал перехваченный разговор.
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